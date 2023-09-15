Польща зберегла ембарго на імпорт української агропродукції

"Через неправильне рішення Єврокомісії не продовжувати ембарго на зерно з України, згідно з вказівками прем'єр-міністра Матеуша Моравецького та всієї Ради міністрів, я підписав національний регламент про збереження ембарго", - написав він Telegram.

Згідно з повідомленням, ухвала є безстроковою і набуває чинності після опублікування опівночі, 16 вересня 2023 року.