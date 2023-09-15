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Польща зберегла ембарго на імпорт української агропродукції

16.09.2023 / 10:10
Міністр економічного розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда підписав національний регламент щодо збереження ембарго на імпорт української пшениці, ріпаку, соняшника та кукурудзи до Польщі.

"Через неправильне рішення Єврокомісії не продовжувати ембарго на зерно з України, згідно з вказівками прем'єр-міністра Матеуша Моравецького та всієї Ради міністрів, я підписав національний регламент про збереження ембарго", - написав він Telegram.

Згідно з повідомленням, ухвала є безстроковою і набуває чинності після опублікування опівночі, 16 вересня 2023 року.

Польща, Буда
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