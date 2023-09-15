Маркарова: Проти рф вже запроваджено 50 санкційних пакетів

Про це заявила посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними дипломата, під обмежувальні заходи потрапили тисячі російських фізичних осіб та компаній.

Вона наголошує при цьому, що "цього дуже мало", і водночас вказує на велику важливість нового санкційного пакета щодо рф, що був оголошений Штатами 14 вересня.

"По-перше, ми закрили, нарешті, дуже багато прогалин у санкціонуванні військово-промислового комплексу росії. Тобто не тільки досанкціонували компанії, які цим займаються, але й тих, хто постачає різні деталі, намагається допомогти ухилятися від санкцій, експортує електроніку", - пояснила посол.

Крім того, Маркарова висловилася про роботу американської влади над запровадженням санкцій.

"Кожна санкція має бути доведена. Бо будь-яка з них може бути оскаржена в суді. А ми зацікавлені в тому разом із партнерами, щоб ці санкції не тільки встояли, а й стали підставою для майбутніх конфіскацій... Тому під кожне прізвище під кожною назвою компанії збирається велика доказова база. І тут ми працюємо, без перебільшення, щодня", - розповіла вона.

Також Маркарова додала, що в новому пакеті обмежувальних заходів є ще два банки, проте цього все одно "дуже мало", оскільки Україна "постійно нагадує американським партнерам, що з 330 банків досі лише 23 тепер перебувають у повному списку, що блокує - потрібно щоб там були всі”.