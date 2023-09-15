Корнієнко: Рада може ухвалити Держбюджет на 2024 рік до грудня

Про це заявив перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко, повідомляє РБК-Україна.

"Згідно з регламентом Верховної ради, до 15 вересня кожного року Кабмін має внести на розгляд парламенту проєкт Державного бюджету на наступний рік. Упродовж п‘яти днів ВР має заслухати доповідь щодо цього проєкту. Відповідно це станеться не пізніше, ніж 20 вересня, але ми не розголошуємо дати засідань", - заявив він.

За словами Корнієнко, після заслуховування проєкту бюджету народні депутати мають два тижні на подання поправок і пропозицій, потім комітет має зробити бюджетні висновки, які парламент має схвалити, – це фактично перше читання бюджету.

"Якщо скласти всі ці терміни, я думаю, що орієнтовно в середині жовтня ми вийдемо на голосування в першому читанні", - заявив він.

Корнієнко додав, що після цього комітет Верховної ради з питань бюджету певний час готуватиме проєкт до розгляду в другому читанні.

"Традиційно в дев‘ятому скликанні не було жодних бюджетних ночей. Ми це явище пережили. Ми завжди ухвалювали бюджет максимум до початку грудня, у перших числах місяця. Я вважаю, що цьогоріч буде раніше. На мою думку, уже в середині листопада країна матиме бюджет на наступний рік", - додав він.