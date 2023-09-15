Войти | Зарегистрироваться
07:29

понедельник,
18 сентября
Онлайн
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Країна
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
Країна
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Корнієнко: Рада може ухвалити Держбюджет на 2024 рік до грудня

17.09.2023 / 16:20
Верховна рада може ухвалити Державний бюджет України на 2024 рік раніше крайнього терміну. Тобто до грудня.

Про це заявив перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко, повідомляє РБК-Україна.

"Згідно з регламентом Верховної ради, до 15 вересня кожного року Кабмін має внести на розгляд парламенту проєкт Державного бюджету на наступний рік. Упродовж п‘яти днів ВР має заслухати доповідь щодо цього проєкту. Відповідно це станеться не пізніше, ніж 20 вересня, але ми не розголошуємо дати засідань", - заявив він.

За словами Корнієнко, після заслуховування проєкту бюджету народні депутати мають два тижні на подання поправок і пропозицій, потім комітет має зробити бюджетні висновки, які парламент має схвалити, – це фактично перше читання бюджету.

"Якщо скласти всі ці терміни, я думаю, що орієнтовно в середині жовтня ми вийдемо на голосування в першому читанні", - заявив він.

Корнієнко додав, що після цього комітет Верховної ради з питань бюджету певний час готуватиме проєкт до розгляду в другому читанні.

"Традиційно в дев‘ятому скликанні не було жодних бюджетних ночей. Ми це явище пережили. Ми завжди ухвалювали бюджет максимум до початку грудня, у перших числах місяця. Я вважаю, що цьогоріч буде раніше. На мою думку, уже в середині листопада країна матиме бюджет на наступний рік", - додав він.

Корнієнко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
17 сентября
16 сентября
15 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.