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Associated Press: Обвинение Медведчука в госизмене – часть масштабной кампании против оппозиции

17.05.2021 / 13:18
Новые обвинения, предъявленные председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку, являются частью широкой кампании украинской власти против оппозиции.

Об этом пишет одно из крупнейших в мире информационных агентств Associated Press.

В публикации уточняется, что Украина предъявила обвинение в государственной измене высокопоставленному оппозиционному политику, который выступает за диалог с Россией, также Виктору Медведчуку инкриминируют разглашение секретных данных о размещении украинских воинских частей.

«Наряду с предъявленными обвинениями сотрудники СБУ провели обыск в доме политика в столице Украины Киеве», – пишет информагентство.

Associated Press отмечает, что Медведчук возглавляет самую крупную оппозиционную фракцию в парламенте.

«Новые обвинения являются частью более широкой кампании против Медведчука, начатой властями в феврале, когда его финансовые активы были заморожены на три года. В феврале власти также закрыли три оппозиционных телеканала: “112 Украина”, ZIK и NewsOne, которые также связывают с Медведчуком», – подчеркивается в статье.

Напомним, в «Оппозиционной платформе – За жизнь» назвали обвинения против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука открытой и циничной политической расправой.

«Главным, и по сути единственным аргументом, обвинения на процессе стала именно политическая позиция Виктора Медведчука. Прокуроры не стесняясь заявляли, что он выступает против политического курса, который проводит нынешнее руководство страны, и поэтому должен быть помещен в тюрьму. Репрессии против оппозиции – это все аргументы, которые остались у трусливой, дилетантской, обанкротившейся власти. Попытки засудить оппозиционного политика за его взгляды антидемократичны, неконституционны и недопустимы!» – заявили в ОПЗЖ.

Медведчук, Associated Press
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