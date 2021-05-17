В МИД ответили Путину на "антироссию"

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии Укринформу

Дословно: "Разговор о превращении Украины в "антипод" России демонстрирует непонимание внутренних процессов в нашем государстве. Украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки к третьим сторонам.

Ни российские танки, ни предвестники токсичных идей "русского мира" не смогли и не смогут остановить трансформацию Украины в современное европейское демократическое государство".

Он подчеркнул, что Россия инвестировала значительные ресурсы, чтобы сделать этот путь максимально сложным, поэтому Украина вынуждена принимать решительные меры. В частности, это касается и борьбы против дезинформации, и нейтрализации агентов внешнего влияния, и ликвидации очагов, которые подрывают структурные реформы в нашем государстве.

"Географию изменить нельзя. После завершения российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупации украинских территорий Украине и России придется сосуществовать на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. И чем быстрее руководство РФ осознает этот факт, тем раньше оно сможет сконцентрироваться на решении первоочередных проблем российского населения. По нашему мнению, как раз именно этого и ждут граждане России от российских властей", - подчеркнул Николенко.

Напомним: 14 мая президент России Владимир Путин заявил, что Украину превращают в "антироссию".

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