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Блінкен: У Вашингтоні занепокоєні військовим співробітництвом Китаю і росії

28.09.2024 / 10:10
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні занепокоєні військовим співробітництвом Китаю і росії, повідомляє в суботу агентство Reuters.

«У бесіді з (міністром закордонних справ Китаю - ІФ-У) Ван І я вказав на нашу велику стурбованість тим, що Китай підтримує російську військово-промислову базу, тим самим подовжує конфлікт (в Україні - ІФ-У), про бажання припинення якого говорить», - сказав він на прес-конференції.

Тим часом у Пекіні раніше неодноразово заявляли, що Китай не є стороною, залученою в українську кризу, і залишається прихильним до миру і діалогу.

Блінкен, Ван І
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