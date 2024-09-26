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ISW: кремль використовуватиме платформу "Друзі миру", щоб представити Україну як таку, що не бажає проводити переговори
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Остін: Ізраїль не попереджав США заздалегідь, що завдаватиме ударів по Бейруту
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Блінкен: У Вашингтоні занепокоєні військовим співробітництвом Китаю і росії
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Рівень вакцинації від коронавірусу високий серед людей із психічними захворюваннями, - дослідження
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Радник Орбана: Угорщина не бачить сенсу українсько-російської війни
- 16:20
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НБУ: Підвищення податків матиме переважно нейтральний вплив на ціни
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16:25
У ФГВФО назвали суму вкладів українців у банках
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Мельничук: Кабмін ліквідував Державне агентство резерву
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Федоров прокоментував зниження виплат вчителям через підвищення військового збору
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У парламенті тривають дискусії щодо підвищення акцизів на тютюнові вироби
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Диванные приключения: история вашего любимого места в доме21.09.2024 / 02:50Представьте: уютный вечер, любимый фильм, чашка горячего чая, и вы, удобно устроившись на диване. Звучит как мечта? На самом деле, диван - это гораздо больше, чем просто место для отдыха. Это центр вашего дома, место, где происходят важные моменты жизни. Он собирает друзей и семью, поддерживает вас во время работы и становится убежищем в моменты расслабления.Последние новости рубрики
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