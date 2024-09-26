Блінкен: У Вашингтоні занепокоєні військовим співробітництвом Китаю і росії

«У бесіді з (міністром закордонних справ Китаю - ІФ-У) Ван І я вказав на нашу велику стурбованість тим, що Китай підтримує російську військово-промислову базу, тим самим подовжує конфлікт (в Україні - ІФ-У), про бажання припинення якого говорить», - сказав він на прес-конференції.

Тим часом у Пекіні раніше неодноразово заявляли, що Китай не є стороною, залученою в українську кризу, і залишається прихильним до миру і діалогу.