Войти | Зарегистрироваться
08:25

воскресенье,
29 сентября
Онлайн
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
Країна
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Остін: Ізраїль не попереджав США заздалегідь, що завдаватиме ударів по Бейруту

28.09.2024 / 13:15
Ізраїль не попереджав Сполучені Штати заздалегідь, що завдаватиме ударів по Бейруту, сказав глава Пентагону Ллойд Остін.

Як передає Укрінформ з посиланням Reuters, він зазначив журналістам, що говорив про початок операції лише коли вона почалася – під час телефонної розмови з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галланом.

Остін відмовився давати будь-яку оцінку удару стосовно можливості ліквідації лідера ліванського угруповання «Хезболла» Саєда Хасана Насралли, зазначивши, що незабаром знову розмовлятиме з Галланом для отримання оновленої інформації.

«Ми не отримували інформації наперед. Моя розмова з міністром Галланом відбулася в той час, коли операція фактично вже проводилася… – сказав він. – Операція відбулася лише кілька годин тому, і вони все ще оцінюють її результати».

Посольство Ірану в Лівані заявило, що цей удар є небезпечною ескалацією і змінює правила гри, яка «принесе винуватцю відповідне покарання».

Остін публічно попереджав, що повномасштабна війна між «Хезболлою» та Ізраїлем буде руйнівною для обох сторін, і в п'ятницю знову закликав до дипломатії.

Остін, Ізраїль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
28 сентября
27 сентября
26 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.