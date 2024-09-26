Остін: Ізраїль не попереджав США заздалегідь, що завдаватиме ударів по Бейруту

Як передає Укрінформ з посиланням Reuters, він зазначив журналістам, що говорив про початок операції лише коли вона почалася – під час телефонної розмови з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галланом.

Остін відмовився давати будь-яку оцінку удару стосовно можливості ліквідації лідера ліванського угруповання «Хезболла» Саєда Хасана Насралли, зазначивши, що незабаром знову розмовлятиме з Галланом для отримання оновленої інформації.

«Ми не отримували інформації наперед. Моя розмова з міністром Галланом відбулася в той час, коли операція фактично вже проводилася… – сказав він. – Операція відбулася лише кілька годин тому, і вони все ще оцінюють її результати».

Посольство Ірану в Лівані заявило, що цей удар є небезпечною ескалацією і змінює правила гри, яка «принесе винуватцю відповідне покарання».

Остін публічно попереджав, що повномасштабна війна між «Хезболлою» та Ізраїлем буде руйнівною для обох сторін, і в п'ятницю знову закликав до дипломатії.