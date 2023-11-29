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Остін: Ізраїль ризикує зазнати стратегічної поразки в Газі

04.12.2023 / 14:21
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль ризикує зазнати "стратегічної поразки" в Газі, якщо не докладе більше зусиль для захисту цивільного населення.

Про це він сказав під час виступу на Форумі національної оборони імені Рейгана, повідомляє "Європейська правда".

Остін зазначив, що США засвоїли важкі уроки, коли воювали проти бойовиків ІДІЛ у густонаселених районах.

За його словами, міжнародна коаліція докладала всіх зусиль, щоб захистити цивільне населення і створити гуманітарні коридори, навіть під час найзапекліших боїв.

"Урок полягає в тому, що перемогти в умовах вуличних боїв можна лише захищаючи цивільне населення", – сказав очільник Пентагону.

"В такій боротьбі центром тяжіння є цивільне населення. І якщо ви штовхаєте його в обійми ворога, ви змінюєте тактичну перемогу на стратегічну поразку", – додав Остін.

Він розповів, що неодноразово давав зрозуміти ізраїльським лідерам, що захист палестинського цивільного населення в Газі є як моральним обов'язком, так і стратегічним завданням.

Остін, Ізраїль
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