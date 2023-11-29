Остін: Ізраїль ризикує зазнати стратегічної поразки в Газі

Про це він сказав під час виступу на Форумі національної оборони імені Рейгана, повідомляє "Європейська правда".

Остін зазначив, що США засвоїли важкі уроки, коли воювали проти бойовиків ІДІЛ у густонаселених районах.

За його словами, міжнародна коаліція докладала всіх зусиль, щоб захистити цивільне населення і створити гуманітарні коридори, навіть під час найзапекліших боїв.

"Урок полягає в тому, що перемогти в умовах вуличних боїв можна лише захищаючи цивільне населення", – сказав очільник Пентагону.

"В такій боротьбі центром тяжіння є цивільне населення. І якщо ви штовхаєте його в обійми ворога, ви змінюєте тактичну перемогу на стратегічну поразку", – додав Остін.

Він розповів, що неодноразово давав зрозуміти ізраїльським лідерам, що захист палестинського цивільного населення в Газі є як моральним обов'язком, так і стратегічним завданням.