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путін має новий план дестабілізації НАТО, - ЗМІ

04.12.2023 / 12:16
владімір путін має новий план дестабілізації Організації Північноатлантичного договору, що передбачає розпалювання великої міграційної кризи на кордонах нового члена НАТО Фінляндії.

Про це повідомляють Times of India та Hardwo.

У листопаді Фінляндія оголосила про закриття чотирьох із восьми автомобільних прикордонних переходів з росією через різке збільшення кількості шукачів притулку в країні, що, за словами Гельсінкі, є хитрощами, щоб підштовхнути мігрантів до кордону. Агентство Reuters повідомило, що фінські офіційні особи вважають, що рф безпосередньо причетна до прибуття мігрантів.

"Посилення міграції може підірвати політичну єдність ЄС і НАТО, оскільки країни-члени мають різні погляди та можливості справлятися з напливом мігрантів. Це може призвести до внутрішніх конфліктів та послаблення колективної позиції проти російської агресії. Значне зростання міграції може змусити країни НАТО і Європи переключити фокус і ресурси з оборони та зовнішньої безпеки на внутрішню безпеку і прикордонний контроль, що потенційно послабить їхню позицію проти російських військових дій", - сказано у повідомленні.

Після десятиліть нейтралітету Фінляндія стала 31-м членом НАТО у квітні цього року. Приєднатися до альянсу її підштовхнула загроза з боку росії після повномасштабного вторгнення в Україну, нагадують видання.

Інститут вивчення війни (ISW), аналітичний центр, що базується у Вашингтоні, охарактеризував нинішню ситуацію як "очевидну тактику гібридної війни", подібну до подій на польському кордоні у 2021 році за участю росії та білорусі. Ця тактика, на думку ISW, "ймовірно, аналогічно спрямована на дестабілізацію НАТО".

НАТО, Фінляндія
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