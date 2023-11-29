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Кірбі: Американська розвідка не знала про план нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль

04.12.2023 / 10:12
Немає жодних ознак того, що американська розвідка знала про план нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Як передає Укрінформ, про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє NBC News.

"Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив у неділю в ефірі NBC News, що розвідувальне співтовариство США вказало на те, що їм не було відомо про плани ХАМАС атакувати Ізраїль", - йдеться у повідомленні.

Раніше газета New York Times, посилаючись на документи, електронні листи та інтерв'ю, повідомила, що ізраїльські чиновники отримали плани Хамасу щодо нападу 7 жовтня більше, ніж за рік до того, як це сталося.

Повідомлялося, що документ був поширений серед ізраїльських військових та розвідників, але експерти відкинули цей план як такий, що був би надто складним для виконання ХАМАСом.

"Наразі немає жодних ознак того, що вони мали доступ до цього документа заздалегідь", - сказав Кірбі.

Кірбі
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