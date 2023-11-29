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лукашенко подався до Китаю для переговорів із Сі Цзіньпіном

04.12.2023 / 17:27
білоруський диктатор олександр лукашенко зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомив близький до адміністрації Лукашенка Telegram-канал Пул первого та агентство Xinhua.

Диктатор країни-союзниці росії прилетів до Китаю 3 грудня, проте тільки зараз, у резиденції Дяоюйтай, він зустрівся з Сі.

Передбачається, що темами обговорення стануть "торгівля, економіка, інвестиції та міжнародне співробітництво". Програма візиту лукашенка до Китаю передбачає також "низку заходів соціально-гуманітарного спрямування", зазначається в повідомленні Xinhua.

З вересня 2022 року між Китаєм і Білоруссю існує "всепогодне і всебічне стратегічне партнерство", про яке країни домовилися на саміті ШОС у Самарканді. На форумі "Один пояс – один шлях", який відбувся в Пекіні в жовтні 2023 року, Лукашенко був відсутній. Офіційних пояснень цьому немає.

Минулого разу лукашенко відвідав Китай 28 лютого – 2 березня 2023 року.

лукашенко, Сі Цзіньпін
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