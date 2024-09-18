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У МО Нідерландів прокоментували порушення російськими безпілотниками та ракетами повітряного простору НАТО

17.09.2024 / 14:21
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що Північноатлантичний альянс має надати чітку відповідь на порушення російськими безпілотниками та ракетами повітряного простору країн НАТО.

Про це він заявив після зустрічі з литовським візаві Лаурінасом Кащюнасом, повідомляє "Європейська правда".

Брекельманс підкреслив, що порушення росією повітряного простору НАТО "є неприйнятним і небезпечним".

"Наша відповідь має бути чіткою. Безпілотники і ракети, що входять в наш повітряний простір, мають бути виявлені і перехоплені. В разі потреби НАТО має надати підтримку окремим членам Альянсу", – додав він.

Заява глави нідерландського Міноборони пролунала після кількох чергових інцидентів із порушенням повітряного простору російськими безпілотниками.

НАТО
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