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10:12
У Курській області росіяни оголосили евакуацію у двох районах, -ЗМІ
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15:23
Трамп: За допомогою сили і мудрості я врегулюю війну між росією та Україною
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14:21
МЗС Британії: Те, що робить путін, – це пускає пил в очі, він багато погрожує
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13:15
Колишні прем’єр та міністри оборони Британії закликали Стармера дозволити Україні бити по території рф
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13:15
Лідери США і Британії підтвердили непохитну підтримку України
- 10:12
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17:27
Камишін: Ми почали власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів
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16:25
ФРТУ: Ми категорично не підтримуємо підвищення вантажних залізничних тарифів
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11:14
Нардеп розповів, як можна стимулювати будівництво зелених електростанцій
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18:30
Шмигаль: Нині ЗСУ потребують більшого фінансування, оскільки триває мобілізація та дозаповнення вакансій у війську
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16:25
СМПУ: Імпорт молочних продуктів в Україну перевищив експорт
- 17:27
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ТОП-5 бюджетных межкомнатных дверей не в ущерб качеству: обзор доступных дверей в ассортименте магазина «Альберо»10.09.2024 / 12:24
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