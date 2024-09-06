У Курській області росіяни оголосили евакуацію у двох районах, -ЗМІ

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на губернатора регіону олексія смирнова.

За його словами, евакуація торкнеться населених пунктів, що знаходяться на відстані до 15 кілометрів від кордону. Рішення ухвалено "на підставі оперативної інформації" "з метою забезпечення безпеки", повідомив смирнов.