Гутерреш: Напади, які ми спостерігали в Бейруті й Тегерані, є небезпечною ескалацією

Як передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, про це повідомив журналістам у середу речник генсека Стефан Дюжаррік.

«Генеральний секретар вважає, що напади, які ми спостерігали в Південному Бейруті й Тегерані, є небезпечною ескалацією, тоді як усі зусилля мають бути спрямовані на припинення вогню в Газі, звільнення всіх ізраїльських заручників, значне збільшення гуманітарної допомоги для палестинців у Газі та відновлення спокою в Лівані й по той бік «блакитної лінії», - зазначив Дюжаррік.

Натомість ми бачимо зусилля, спрямовані на підрив цих цілей, додав речник.

За його словами, Гутерреш закликає всіх до максимальної стриманості, «проте стає дедалі очевиднішим, що самої лише стриманості недостатньо», сказав Дюжаррік. Генеральний секретар закликає всіх активно працювати над регіональною деескалацією в інтересах довгострокового миру і стабільності для всіх, наголосив речник.

Як вважає генсек, міжнародна спільнота має запобігти будь-яким діям, які можуть підштовхнути Близький Схід «до краю прірви, що матиме руйнівний вплив на цивільне населення». На його переконання, необхідні «всеосяжні дипломатичні дії» для регіональної деескалації.