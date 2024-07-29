Індія надіється допомогти Києву і москві врегулювати "конфлікт"

Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, повідомляє NHK.

За його словами, Індія мусить бути активнішою в наданні допомоги для вирішення "конфлікту" (так в Індії називають розв'язану росією війну проти України – ред.), бо в світі "не так багато країн, які можуть розмовляти і з Україною, і з росією".

Нагадаємо, прем’єр-міністр країни Нарендра Моді початку липня відвідав москву і провів переговори з російським правителем володимиром путіним.

Минулого тижня індійські ЗМІ повідомили, що Моді розглядає можливість у серпні відвідати Україну, але Джайшанкар поки що не підтвердив можливість такого візиту.