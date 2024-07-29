Войти | Зарегистрироваться
16:30

четверг,
01 августа
Онлайн
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Фото
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Індія надіється допомогти Києву і москві врегулювати "конфлікт"

31.07.2024 / 15:23
Індія підтримує дружні відносини з Україною і росією та надіється допомогти Києву і москві врегулювати "конфлікт".

Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, повідомляє NHK.

За його словами, Індія мусить бути активнішою в наданні допомоги для вирішення "конфлікту" (так в Індії називають розв'язану росією війну проти України – ред.), бо в світі "не так багато країн, які можуть розмовляти і з Україною, і з росією".

Нагадаємо, прем’єр-міністр країни Нарендра Моді початку липня відвідав москву і провів переговори з російським правителем володимиром путіним.

Минулого тижня індійські ЗМІ повідомили, що Моді розглядає можливість у серпні відвідати Україну, але Джайшанкар поки що не підтвердив можливість такого візиту.

Джайшанкар, Індія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
1 августа
31 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.