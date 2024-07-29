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Полковник ЗС Австрії: Україна потребує в чотири рази більше більше систем ППО, ніж має зараз

31.07.2024 / 10:12
Для побудови масованої пасивної протиповітряної оборони Україна потребує в чотири рази більше систем ППО, ніж має зараз – щонайменше 25 систем Patriot дальнього радіуса дії та близько 100 комплексів середньої дальності.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив полковник ЗС Австрії, керівник Інституту підготовки офіцерів Терезіанської військової академії Маркус Райснер.

"Основним засобом боротьби із застосуванням таких планерних бомб є масована, активна та пасивна протиповітряна оборона. Що я маю на увазі під масованою? Це означає не просто розміщення окремих батарей тут і там, а масоване використання батарей різних типів – середньої, а також і великої дальності. Все це в поєднанні з радарами для раннього виявлення відноситься до пасивної протиповітряної оборони", - прокоментував Райснер питання щодо способів боротьби з російськими КАБами.

За його словами, судячи із зобов'язань, взятих на нещодавньому саміті НАТО, "можна припустити, що незабаром в Україні буде розгорнуто близько 7 батарей Patriot, тобто систем великої дальності, а також близько 30 систем середньої дальності".

"З моєї точки зору, Україні насправді потрібно в чотири рази більше (систем ППО - ред.). Іншими словами, їй потрібно щонайменше 25 систем Patriot та близько 100 комплексів середньої дальності. Це лише для так званої пасивної протиповітряної оборони, і все це має бути підкріплено відповідними системами раннього виявлення, тобто радіолокаційними системами", - заявив австрійський військовий експерт.

Відповідно до нього, активний компонент ППО – це застосування українських Повітряних сил. Райснер додав, що тут великі сподівання наразі покладаються на очікувану поставку винищувачів F-16.

"Якщо ж Україні не вдасться створити цю масовану активну та пасивну протиповітряну оборону, то буде дуже і дуже складно, тому що росія зможе поступово нарощувати цей тип війни завдяки своїм ресурсам та за підтримки союзників", - зазначив полковник.

Окрім активної та пасивної протиповітряної оборони, яку Україна може застосувати, існує ще один підхід для боротьби з російськими КАБами – "практично запобігти самому старту цих бойових літаків".

"А тут уже мова йде про відповідні системи озброєння великої дальності, які можуть вражати ці стартові позиції в самій росії. Однак, очевидно, що є обмеження на використання цієї зброї. Україна намагається обійти це шляхом застосування безпілотників для атак на нафтопереробні заводи або аеродроми російської авіації. Але ефект можливий тільки тоді, коли ці обмеження будуть подолані. Лише тоді можливі результати, здатні змінити ситуацію", - додав Райснер.

Patriot, ППО, Австрія, Райснер
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