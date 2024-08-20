Bloomberg: Індія погодилася передати повідомлення між російським диктатором і Зеленським

Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Bloomberg повідомляє з посиланням на джерела, що Моді планує відвідати Київ у п'ятницю, щоб спробувати збалансувати відносини з Вашингтоном і москвою, але виключив роль посередника у припиненні війни росії проти України.

Однак джерела зазначають, що ця південноазіатська країна погодилася передати повідомлення між президентом росії володимиром путіним та Володимиром Зеленським, оскільки обговорення є приватними.

Індійські чиновники закликали до діалогу та дипломатії, щоб припинити війну, яка розпочалася з вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

"Небажання Моді стати посередником у припиненні війни частково пояснюється залежністю Індії від росії в плані дешевої нафти і зброї. Нью-Делі утримався від критики москви за вторгнення, яке триває вже третій рік, і збільшив закупівлі російської нафти до рекордних рівнів. Південноазіатська країна має спільні ворожі кордони з Пакистаном і Китаєм", - йдеться в повідомленні.

Bloomberg також повідомляє, що візит Моді до Києва буде обмежений кількома годинами через проблеми безпеки.

Танмая Лал, секретар західного Міністерства закордонних справ (MEA), заявив, що Індія завжди виступала за дипломатію та діалог для вирішення конфлікту в Україні. "Індія дотримується дуже чіткої і послідовної позиції, що дипломатія і діалог можуть вирішити цей конфлікт і привести до міцного миру, тому діалог абсолютно необхідний. Міцний мир може бути досягнутий тільки за допомогою варіантів, які прийнятні для обох сторін, і це може бути тільки врегулювання шляхом переговорів. З нашого боку, Індія продовжує взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами", — сказав він.

"Прем'єр-міністр Моді провів переговори з лідерами росії та України, як Ви знаєте, і прем'єр-міністр нещодавно відвідав росію. Індія готова надати всю можливу підтримку і сприяння, необхідні для пошуку мирних рішень цього складного питання, і на даному етапі ми не можемо передбачати або вирішувати, яким буде результат цих обговорень між лідерами Індії та України", - додав Лал.