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Ультраліві звинуватили Макрона в "інституційному перевороті проти демократії"

19.08.2024 / 14:21
Французька ультраліва партія "Нескорена Франція" погрожує президенту Емманюелю Макрону імпічментом, звинувачуючи його в "інституційному перевороті проти демократії" через відмову "взяти до відома" результати парламентських виборів у липні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації представників "Нескореної Франції" в газеті La Tribune.

Автори публікації пишуть, що Макрон "повинен знати, що всі конституційні засоби будуть використані, щоб відправити його у відставку".

У той час як наступної п'ятниці Макрон має провести консультації з політичними силами з метою формування уряду, "Нескорена Франція" зазначає, що він "збирається призначити главу уряду без урахування політичного результату" цих парламентських виборів, на яких ліві, об'єднані в "Новий народний фронт", здобули більшість.

23 липня Макрон виключив можливість призначення представниці "Нескореної Франції" Люсі Касте на посаду прем'єр-міністра, стверджуючи, що вона не зможе зібрати достатньої підтримки у парламенті.

"Рішення глави держави можна охарактеризувати як інституційний переворот проти демократії", – заявили у політсилі.

Депутати посилаються на статтю 68 Конституції, яка дозволяє парламенту оголосити імпічмент президенту за "невиконання своїх обов'язків, явно несумісне з виконанням його мандата".

"Очевидно, що відмова взяти до відома вибори до законодавчого органу та рішення проігнорувати їх є ганебним порушенням основних вимог президентського мандата", – стверджують автори публікації.

Нагадаємо, раніше очільник французького уряду Габріель Атталь запропонував політичним силам у Національній асамблеї – окрім ультралівої "Нескореної Франції" та ультраправого "Національного об’єднання" – створити широку коаліцію.

Макрон
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