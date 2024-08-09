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Ходжес: росія повинна була зазнати поразки ще минулого року, але через нерішучість західних партнерів цього не сталося

17.08.2024 / 16:20
росія могла програти у війні ще минулого року, але західні партнери затягували важливі рішення щодо допомоги Україні.

Про це заявив колишній командувач армії США у Європі генерал Бен Ходжес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю журналістці Євгенії Клочко.

"Україна втратила час. Захід втратив величезну можливість. росія повинна була зазнати поразки ще минулого року, але через нерішучість західних партнерів цього не сталося", - сказав Ходжес.

Він зазначив, що понад два роки адміністрація президента США Джо Байдена затягує потрібні рішення.

З іншого боку, за словами генерала, США заслуговують на повагу за ухвалення правильних рішень, але вони були дуже повільними. Наприклад, щодо того, чи може Україна використовувати американську зброю на території росії.

"Я читав, що Салліван (радник президента США з нацбезпеки - ред.) сказав, що "це здоровий глузд, Україна повинна мати можливість вражати такі цілі". Де це було три тижні тому, коли вони говорили "ні, ми не хочемо бити по території росії"? Я вважаю, що вони боялися, що росія може якось застосувати ядерну зброю, якщо американська зброя буде застосована по території росії", - зазначив Ходжес.

Байден
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