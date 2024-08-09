Politico: Угода між Ізраїлем і ХАМАСом про припинення вогню може бути укладена наступного тижня

Про це передає Укрінформ з посиланням на Politico.

У п'ятницю посередники від США, Єгипту та Катару запропонували Ізраїлю й ХАМАСу вирішити розбіжності стосовно умов угоди. У п’ятничній спільній заяві три країни зазначили, що вони прагнуть «укласти угоду на умовах, запропонованих сьогодні», коли знову зберуться наступного тижня в Каїрі.

Президент Джо Байден заявив журналістам в Овальному кабінеті у п'ятницю, що «ми ближчі до угоди, ніж будь-коли».

Водночас високопоставлений представник адміністрації сказав журналістам, що переговори стосовно пропозицій велися місяцями, і у США вважають, «що в цьому процесі є імпульс для того, щоб довести його до завершення».

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає регіон цими вихідними, де зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та іншими ізраїльськими офіційними особами.

Проте представники ХАМАСу, які не брали участі в переговори, заявили у п’ятницю, що пропозиції, представлені в Досі, містять нові умови, на які бойовики не можуть погодитися, оскільки вони не узгоджуються з попередніми прийнятими ними версіями.

Деталі пропозиції не були публічно оприлюднені жодною зі сторін, і незрозуміло, з якими аспектами ХАМАС не погоджується. Але американські офіційні особи в минулому заявляли, що Ізраїль і ХАМАС мають розбіжності з кількох питань, зокрема стосовно часу обміну палестинських в'язнів, які перебувають у в’язницях Ізраїлю, на ізраїльських заручників, що утримуються ХАМАСом.

Ще одним спірним питанням на переговорах є статус Філадельфійського коридору – буферної зони між сектором Газа і Єгиптом. Останніми тижнями Ізраїль наполягає на контролі над цією зоною для запобігання майбутнім атакам на його територію з боку ХАМАСу. Високопоставлений представник адміністрації заявив, що це питання обговорювалося з Єгиптом у рамках нещодавніх переговорів, і сказав, що воно «рухається в правильному напрямку».

У заяві трьох країн, сказано, що їхні високопосадовці протягом останніх 48 годин у Досі вели інтенсивні переговори як посередники з метою укладення угоди про припинення вогню та звільнення заручників і затриманих.

«Ці переговори були серйозними й конструктивними й проходили в позитивній атмосфері… Сполучені Штати за підтримки Єгипту та Катару представили обом сторонам проміжну пропозицію», – зазначили посередники.