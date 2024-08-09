Системи ППО, танки, бронемашини та артилерійські озброєння: Німеччина надасть Україні військову допомогу

Про це на Youtube-каналі Бундесверу заявив генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює ситуаційний центр із питань України при Міністерстві оборони Німеччини.

За його словами, до грудня 2024 року Федеративна Республіка Німеччина передасть Україні:

2 Iris-T SLM;

2 Iris-T SLS;

10 зенітних установок (ЗУ) ППО Gepard;

керовані ракети до ППО Iris-T;

близько 30 танків Leopard 1A5;

400 бронемашин із захистом від мін та засідок за технологією MRAP;

12 самохідних артилерійських установок (САУ) PzH 2000;

4 САУ словацького виробництва Zuzana 2;

автоцистерну Zetros;

вантажівки різних типів;

автомобілі різних типів (позашляховики, пікапи, мінівени);

БпЛА різних типів;

системи для боротьби з безпілотниками;

штурмові гвинтівки та боєприпаси;

медичне обладнання;

польовий шпиталь.

Загальну суму пакету допомоги, дату поставок чи інші дані у Міноборони ФРН не наводять.

Зазначимо, що два різновиди систем ППО Iris-T – SLM та SLS – працюють у різних радіусах і мають можливість збивати ворожі цілі у радіусі до 40 км та на висоті до 25 км (SLM), а також у радіусі до 10 км та на висоті до 6 км (SLS).