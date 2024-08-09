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Системи ППО, танки, бронемашини та артилерійські озброєння: Німеччина надасть Україні військову допомогу

16.08.2024 / 18:30
До кінця поточного року уряд Німеччини хоче надати Україні значну кількість військової допомоги, де, серед іншого, будуть системи ППО малої та середньої дальності Iris-T, а також танки, бронемашини та артилерійські озброєння.

Про це на Youtube-каналі Бундесверу заявив генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює ситуаційний центр із питань України при Міністерстві оборони Німеччини.

За його словами, до грудня 2024 року Федеративна Республіка Німеччина передасть Україні:

  • 2 Iris-T SLM;
  • 2 Iris-T SLS;
  • 10 зенітних установок (ЗУ) ППО Gepard;
  • керовані ракети до ППО Iris-T;
  • близько 30 танків Leopard 1A5;
  • 400 бронемашин із захистом від мін та засідок за технологією MRAP;
  • 12 самохідних артилерійських установок (САУ) PzH 2000;
  • 4 САУ словацького виробництва Zuzana 2;
  • автоцистерну Zetros;
  • вантажівки різних типів;
  • автомобілі різних типів (позашляховики, пікапи, мінівени);
  • БпЛА різних типів;
  • системи для боротьби з безпілотниками;
  • штурмові гвинтівки та боєприпаси;
  • медичне обладнання;
  • польовий шпиталь.

Загальну суму пакету допомоги, дату поставок чи інші дані у Міноборони ФРН не наводять.

Зазначимо, що два різновиди систем ППО Iris-T – SLM та SLS – працюють у різних радіусах і мають можливість збивати ворожі цілі у радіусі до 40 км та на висоті до 25 км (SLM), а також у радіусі до 10 км та на висоті до 6 км (SLS).

Німеччина, ППО, Iris-T
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