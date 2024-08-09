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лукашенко впевнений, що росія допоможе йрму у разі нападу на білорусь

16.08.2024 / 15:23
росія введе в білорусь свої війська для надання військової підтримки, якщо проти останньої здійснять акт військової агресії.

Про це заявив самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко в інтерв'ю для російського пропагандистського телеканала россия, повідомляє білоруське провладне інформагентство Белта.

"росія, за нашим договором, вводить свої підрозділи - вони визначені, які армії - у білорусь. Ми приймаємо перший удар, а далі в резерві нас підстраховує росія", - стверджує білоруський диктатор.

Він запевняє, що білорусь не збирається застосовувати ядерну зброю доти, поки не будуть порушені її державні кордони.

Слід зазначити, що рб не має своєї ядерної зброї. лукашенко говорить про ядерну зброю, яку на білоруській території розмістила рф, згідно з заявами кремля. мінськ не може користуватися нею без дозволу рф.

Сама ж росія протягом останніх двох років періодично погрожує ядерною зброєю, але так і не використала її, незважаючи на "порушення держкордонів".

лукашенко
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