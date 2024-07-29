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Для більшості латвійців війна в Україні очолює список проблем ЄС, - опитування

01.08.2024 / 14:21
63% латвійців головною проблемою Європейського союзу вважають війну в Україні.

Про це йдеться у свіжому опитуванні Eurobarometer, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Для латвійців війна в Україні очолює список проблем ЄС. Для порівняння: в інших країнах ЄС її назвали тільки 50% жителів.

На проблему дорожнечі життя вказали 36% жителів Латвії, а в ЄС – 32% респондентів. Як одну з головних проблем згадано також тероризм і питання безпеки, які відзначили 30% жителів Латвії і 26% жителів країн ЄС.

Питання довкілля та зміни клімату назвали проблемою лише 16% латвійців, тоді як 35% жителів країн ЄС назвали її однією з головних проблем Євросоюзу.

35% латвійців визначили міграцію як проблему ЄС, у ЄС – 41% опитаних європейців.

Соціологічне опитування Eurobarometer проводили з 25 червня до 2 липня. У Латвії було опитано 1007 осіб, загалом у ЄС – 25 658 жителів.

Нагадаємо, у Польщі 70% опитаних вважає нинішню ситуацію в Україні загрозою для суверенітету й незалежності країни, водночас 30% назвала її незначною або відсутньою.

Крім того, переважна більшість українців вважають, що безпекові угоди з партнерами у продовження Вільнюської декларації G7 є корисними для обороноздатності України, але при цьому покладають на них стримані надії.

опитування, Латвія
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