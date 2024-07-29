Боррель прокоментував масовану атаку росії на Київ у ніч проти 31 липня

Про це він написав у себе в Х після масованої атаки росії на Київ у ніч проти 31 липня.

«Київ став ціллю чергової масштабної хвилі російських атак минулої ночі. Ці жорстокі вторгнення з метою знищення життя та ключової інфраструктури зустрічають гідним опором», – переконаний європейський політик.

Боррель наголосив: українцям потрібна допомога, а саме – більше засобів протиповітряної оборони та іншої військової допомоги.