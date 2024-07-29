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Республіканці говорять про розрив між їхньою позицією з питань зовнішньої політики та позицією Трампа

02.08.2024 / 11:14
Республіканці в Сенаті стривожені тим, що розрив між їхньою позицією з питань зовнішньої політики та позицією експрезидента США Дональда Трампа продовжує зростати. Зокрема це стосується війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

За даними видання, подив республіканців у Сенаті викликали останні дії Трампа протягом трьох тижнів.

Зокрема, йдеться про рішення Трампа запросити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до себе до резиденції після саміту НАТО, оскільки Орбан має тісні зв'язки з російським диктатором володимиром путіним та докладає зусиль для підриву підтримки України з боку НАТО.

Також сенатори-республіканці були стривожені, коли Трамп вирішив зробити кандидатом на посаду віце-президента сенатора Джея Ді Венса. Він є одним із ключових противників допомоги Україні від США.

При цьому занепокоєння серед членів Республіканської партії викликають і твердження Трампа, що Тайвань має "більше платити" за свою оборону на тлі можливої агресії Китаю.

Один із неназваних законодавців-республіканців розповів виданню, що "це велике питання", чи підтримуватиме Трамп Україну в захисті від росії і чи допоможе Тайваню оборонятися у разі нападу Китаю.

"Я не думаю, що він хоче брати участь у конфліктах або "платити за конфлікти" у всьому світі", - додав сенатор.

Сенат, Трамп, республіканці
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