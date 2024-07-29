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Орбан - великий провокатор й може відновити цей маневр: Євросоюз сумнівається у завершенні "миротворчої місії"

02.08.2024 / 13:19
Угорщина запевнила Європейський Союз, що завершила так звану "миротворчу місію" щодо України.

Про це повідомляє El Pais з посиланням на джерела, передає УНН.

Зустрічі Орбана з путіним в москві, главою Китаю Сі Цзіньпіном та Дональдом Трампом щодо обговорення України в межах нібито "мирній місії", які збіглися з початком піврічного головування Угорщини в Раді ЄС, викликали обурення інституцій спільноти та більшості столиць у блоці.

Зазначається, що Союз і Європейський парламент закликали до заходів у відповідь проти Будапешта і вже бойкотують зустрічі на високому рівні, організовані Угорщиною, яка головує в Раді ЄС.

Після розбіжностей, через які Будапешт був змушений відзвітувати за ці зустрічі, Угорщина завершила цю "мирну місію", згідно з нотою, надісланою державам-членам угорським міністром з європейських справ Яношем Бокою, про що повідомляють кілька дипломатичних джерел.

Однак у столицях сумніваються, що це правда, і вважають, що Орбан, великий провокатор, й може відновити цей маневр, коли захоче.

Орбан, Угорщина
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