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Сенат США во второй раз признал процесс импичмента Трампа конституционным

11.02.2021 / 11:15
Сенат США голосованием поддержал признание процесса импичмента бывшего президента Дональда Трампа конституционным.

Об этом сообщает Reuters

Детали: "За" высказались 56 сенаторов, "против" - 44. В то же время, хотя за продолжение рассмотрения дела голосовали демократы, 6 республиканцев также к ним присоединились.

Адвокаты Трампа считают, что процесс импичмента неконституционным, ведь бывший глава Белого дома не может предстать перед судом после того, как ушел с должности.

Перед голосованием в зале Сената демократы показали видео с кадрами беспорядков Капитолии 6 января и выступлением Трампа, которое было раньше.

Напомним,  9 февраля Сенат США начал второй процесс импичмента бывшего президента Дональда Трампа, которого обвиняют в "подстрекательстве к мятежу" в связи со штурмом Капитолия его сторонниками 6 января.

В Конгресс ранее вносилось предложение признать процесс неконституционным. Однако тогда его также не было поддержано.

Накануне лидеры Сената договорились о быстром графике процесса. Учитывая это, считается, что голосование в Сенате о том, осудить Трампа или нет, может пройти в понедельник.

Палата представителей США 13 января во второй раз объявила импичмент Трампу, обвинив его в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия.

Дональд Трамп - единственный в истории президента США, которому дважды объявляли импичмент, и один из трех, кому вообще объявляли импичмент. Во время первого процесса импичмента в связи с обвинениями о давлении на президента Украины Сенат оправдал Трампа.

Если Трампа признают виновным, ему могут запретить занимать пост президента снова.

Источник

импичмент, Сенат, Трамп
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