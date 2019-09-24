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Председатель комитета разведки Конгресса допускает импичмент Трампа

24.09.2019 / 11:46
Председатель комитета разведки Палаты представителей заявил, что если сообщение о возможном давлении Трампа на президента Украины правда, тогда лидеру США грозит импичмент.

Об этом сообщает CNN.

"Председатель комитета разведки Палаты представителей, представитель Демократической партии Адам Шифф заявил, что если сообщение о возможном разговоре Трампа с Президентом Украины правдивы, тогда импичмент может стать единственным выходом. Это крайне серьезное дело, возможно, мы пересекли красную черту", - говорится в твиттере программы CNN.

Напомним: в Вашингтоне несколько дней не утихает резонанс из-за разговора Трампа с иностранным лидером, в котором американский глава государства дал обещание, которое встревожило сотрудника разведки.

Американские СМИ отмечают, что пристальное внимание к жалобе вызвало решение администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.

Трамп и Зеленский общались по телефону в июле. В сообщении о звонке, опубликованном 25 июля, говорилось о том, что Трамп убежден в том, что новая власть сможет "быстро улучшить имидж Украины" и "завершить расследование дел о коррупции, которые препятствовали взаимодействия между Украиной и США".

Союзники Трампа ухватились за связь Джо Байдена с Украиной в попытке подать бывшего вице-президента, который может стать главным соперником Трампа на выборах 2020 года, как коррумпированного.

По сообщению СМИ, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".

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импичмент, Трамп
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