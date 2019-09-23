Войти | Зарегистрироваться
18:58

понедельник,
23 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Происшествия

Землетрясение в Албании: уже более 100 пострадавших

23.09.2019 / 17:53
Многие албанцы до сих пор не вернулись в свои дома в столице Тиране и портовом городе Дуррес после землетрясения магнитудой 5,8, из-за которого травмировались 105 человек и сотни домов были повреждены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

 

Власти утверждают, что после землетрясения в субботу днем ​​было зафиксировано более 100 последующих толчков.

Повреждения получили около 600 домов. В Тиране, Дурресе и других западных и центральных районах возникли проблемы с энерго- и водоснабжением.

Многие люди, которые покинули свои дома, находились во временных убежищах, когда эксперты в воскресенье осматривали поврежденные дома.

 

Министр обороны Олта Хачко, выступая на заседании Кабмина, которое состоялось в воскресенье, сказала, что "к счастью, нефтяные скважины не повреждены".

Расположенная вдоль Адриатического и Ионического морей, Албания подвержена землетрясениям и регистрирует сейсмическую активность каждые несколько дней.

Министерство обороны заявило, что это самое мощное землетрясение в Албании за последние 30 лет.

Источник 

землетрясение, Албания
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.