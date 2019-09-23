Землетрясение в Албании: уже более 100 пострадавших

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

Власти утверждают, что после землетрясения в субботу днем ​​было зафиксировано более 100 последующих толчков.

Повреждения получили около 600 домов. В Тиране, Дурресе и других западных и центральных районах возникли проблемы с энерго- и водоснабжением.

Многие люди, которые покинули свои дома, находились во временных убежищах, когда эксперты в воскресенье осматривали поврежденные дома.

Министр обороны Олта Хачко, выступая на заседании Кабмина, которое состоялось в воскресенье, сказала, что "к счастью, нефтяные скважины не повреждены".

Расположенная вдоль Адриатического и Ионического морей, Албания подвержена землетрясениям и регистрирует сейсмическую активность каждые несколько дней.

Министерство обороны заявило, что это самое мощное землетрясение в Албании за последние 30 лет.

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