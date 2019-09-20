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Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном

20.09.2019 / 15:47
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы применять крайние меры в отношении Ирана после недавних атак по нефтяным вышкам Саудовской аварии, в которых подозревают Иран.

"Существуют крайние меры, как и меры значительно менее (серьезные)", - отметил лидер США.

"Нет, я не говорю о крайних мерах", - добавил Трамп, пояснив, что под "крайними мерами" он имеет в виду войну с Ираном.

Он также написал в Twitter, что "поручил главе Минфина в значительной степени усилить санкции против Ирана".

Напомним: в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.

В результате добыча нефти в стране сократилась вдвое – это около 5% суточной добычи нефти в мире.

Ответственность за нападение взяли повстанцы-хуситы из Йемена. Они заявили, что при атаке было использовано 10 беспилотников и что она стала ответом на участие Саудовской Аравии в йеменском вооруженном конфликте.

Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.

Источник 

США, Иран, Трамп
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