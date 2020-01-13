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Трамп поддержал протесты в Тегеране

13.01.2020 / 13:50
Президент США Дональд Трамп поддержал протесты в Иране, которые начались после после признания факта взбивания самолета авиакомпании МАУ иранскими военными.

Об этом свидетельствует Facebook президента США

Прямая речь: "Храброму, многострадальному народу Ирана: я был на вашей стороне от начала своего президентства и моя администрация будет продолжать выступать за вас. Мы внимательно следим за вашими протестами, и мы вдохновляемся вашей отвагой.

Правительство Ирана позволить правозащитным группам выяснить и сообщить факты с места событий по протестов иранцев. Не имеет повториться снова резня мирных протестующих, не должно выключения Интернета. Мир наблюдает".

Трамп продублировал свое сообщение на персидском языке.

Напомним: в Тегеране и других городах Ирана проходят массовые акции протеста с требованием отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после признания причастности к катастрофе украинского самолета авиакомпании МАУ, который был сбит иранскими военными.

Самолет регулярного рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 57; из Швеции 10; из Афганистана 4; из ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Несколько западных СМИ обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.

10 января глава СБУ Иван Баканов заявил, что Служба безопасности рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы самолета рейса PS 752 в Иране: попадание ракеты и теракт.

Утром 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ. Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке" и заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.

Накануне официальные представители Ирана отвергали обвинения в сбивании самолета ракетой.

Ответственность за крушение украинского самолета МАУ взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР) - военная ветвь исполнительной власти Ирана.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.

Также Офис президента опубликовал фото с отверстиями в корпусе самолета, образовавшимися в результате действия поражающих элементов.

Источник

США, протесты, Иран, Трамп
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