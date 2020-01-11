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Судьи 20 стран протестуют в Польше против судебной реформы, проводимой теми же экспертами, что и в Украине

12.01.2020 / 22:09
Как предупредил председатель Верховного суда, репрессивные меры против судей могут привести к выходу Польши из ЕС

Судьи из 20 европейских стран присоединились к своим польским коллегам на молчаливом марше протеста через Варшаву в субботу в беспрецедентной публичной демонстрации международной судебной солидарности, передает ANTIRAID.

Надев мантии, судьи вместе с тысячами демонстрантов со всей страны выступали против новых репрессивных мер, направленных на польских судей, которые, как предупредил председатель Верховного суда, могут привести к возможному выходу Польши из ЕС.

Протест прошел от Верховного суда Польши через центральную Варшаву до здания парламента. Представленные страны включали Нидерланды, Норвегию и Болгарию.

После победы на выборах в 2015 году правая партия Польши «Право и справедливость» взяла на себя прямой контроль над Национальным судебным советом, который ранее был независимым органом, который контролирует назначение, продвижение по службе и дисциплину всех польских судей. Это позволило правительству заполнить недавно созданную судебную дисциплинарную палату сторонниками партии, которые с тех пор начали возбуждать дисциплинарное производство против любого судьи, который ставит под сомнение действия властей.

судьи, марш, Польша
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