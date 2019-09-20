Кличко просит Раду о досрочных выборах Киевсовета

Об этом свидетельствует заявление столичного мэра.

Прямая речь: "Депутаты должны нести ответственность перед людьми, которые их выбирали! А не руководствоваться политической конъюнктурой и личными интересами. Сегодня мы видим, что в зале нет кворума. То есть работать готовы таки не все.

Поэтому я обращаюсь к парламенту относительно роспуска Киевсовета VIII созыва и назначения досрочных выборов в Киеве! И пусть теперь депутаты идут и рассказывают киевлянам, как они работали. И почему думают, что их выберут снова!".

Кличко напомнил, что во вторник, во время консультаций с лидерами всех фракций Киевсовета, договорились о проведении сессии в четверг, 19 сентября: "Все говорили о готовности собраться ради решения острых вопросов для города".

Киевский городской глава подчеркнул, что необходимо принимать важные для столицы и киевлян решения – и по социальным выплатам, и по зарплатам транспортникам, и по надбавкам педагогам.

"Также мы на пороге отопительного сезона и есть неотложные вопросы подготовки к нему. Надо работать и над бюджетом Киева на следующий год. Это те вопросы, которые необходимо решать безотлагательно! Но все делается для дестабилизации ситуации в столице. В результате же будут страдать киевляне! И это меня волнует больше всего", – заявил он.

Кличко считает, что каждого депутата на его округе избиратели должны спросить, как он работал и чьи интересы ставил над интересами киевлян.

Этому предшествовало: В августе Кличко заявлял, что "ловкие бизнесмены" из новой власти Украины не только "поливают его грязью", но и пытаются подкупить депутатов Киевсовета, чтобы те сорвали заседание Киевсовета.

Напомним, команда президента Владимира Зеленского пытается снять Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации: Кабинет министров уже согласовал его увольнение. Но выборная должность городского главы сохранилась бы за Кличко.

Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" внесла в Верховную Раду законопроект о внеочередных выборах мэра Киева и депутатов столичного совета 8 декабря 2019 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук разрешил аудит деятельности Виталия Кличко и властных структур Киева. По словам депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко, которого называли претендентом на пост главы КГГА, проверка начнется после 22 сентября и продлится до 8 октября.

Выборы киевского городского главы и депутатов Киевсовета 25 мая 2014 года состоялись одновременно с внеочередными выборами президента Украины.

Виталий Кличко повторно победил на выборах осенью 2015 года: выборы проходили в два тура – в октябре и в ноябре.

Следующие местные выборы в Киеве должны состояться 25 октября 2020 года.

Очередные местные выборы проводятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов и их глав. Их назначает Верховная Рада.

Полномочия совета можно прекратить досрочно: если совет принял незаконные решения и игнорирует требования исправить это; если сессии не проводятся без уважительных причин или совет не выполняет свои функции; в случаях, предусмотренных законами "О военно-гражданских администрациях" и "О правовом режиме военного положения".

Источник