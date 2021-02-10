В ВОЗ исключили гипотезу о лабораторном происхождении COVID-19

Об этом заявил глава группы экспертов Бен Эмбарек на пресс-конференции в Ухане, которого цитирует France24

Эмбарек отметил, что гипотеза о лабораторной утечке маловероятна и она не относится к гипотезам, которые будут исследовать в дальнейшем.

В то же время отмечается, что Миссия не смогла точно определить источник коронавируса.

Эксперты считают, что болезнь возникла у летучих мышей и могла передаваться людям через другого млекопитающего.

Эмбарек заявил, что обнаружение пути передачи вируса среди животных остается "незавершенной работой". По его словам, отсутствие летучих мышей в районе Ухань уменьшает вероятность прямой передачи.

Напомним, пандемия COVID-19 впервые возникла в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года. Происхождение вируса до сих пор остается предметом споров.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что есть "значительное количество доказательств" того, что новый коронавирус появился в китайской лаборатории, но не отрицает вывод спецслужб США о том, что он не был создан человеком.

Бывший президент США Дональд Трамп также предполагал, что коронавирус распространился из лаборатории Уханя.

Впоследствии выяснилось, что власти США не нашли подтверждения, что коронавирус происходит из лаборатории в Ухане.

14 января команда экспертов ВОЗ прибыла в Китай для исследования происхождения пандемии.

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