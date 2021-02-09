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Власти Джорджии начали расследование в отношении Трампа

10.02.2021 / 10:53
Власти штата Джорджия начали расследовать действия бывшего президента США Дональда Трампа по отмене результатов выборов в штате.

Об этом сообщает The Hill, передает "Интерфакс-Украина"

Дословно представитель госсекретаря штата Раффенспергера: "Офис госсекретаря расследует полученные жалобы. Расследование носит ознакомительный и административный характер. Любые дальнейшие юридические усилия будут оставлены на усмотрение генерального прокурора".

Предполагается, что расследование частично сосредоточится на телефонном звонке 2 января, в котором Трамп давил на Раффенсбергера, чтобы тот "нашел" голоса, необходимые для отмены его проигрыша на выборах в Джорджии.

Джорджия была одним из нескольких штатов, где адвокаты Трампа безуспешно подавали иски, чтобы оспорить результаты. Трамп в течение нескольких месяцев после выборов ложно утверждал, что он победил в Джорджии, несмотря на многочисленные пересчеты, показывающие, что Джо Байден выиграл штат с небольшим отрывом.

Напомним, президент США Дональд Трамп потребовал от секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера "найти" достаточно голосов для отмены результатов выборов в штате, где победил Джо Байден.

Источник

США, расследование, Трамп
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