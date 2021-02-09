В ВОЗ призвали не отказываться от COVID-вакцины AstraZeneca

Мировое сообщество не должно считать, что вакцина от COVID-19 не работает.

Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан на брифинге, который транслировался в Twitter.

"Мы не должны приходить к выводу, что вакцина вообще не работает. Было небольшое исследование указывающее на низкую эффективность вакцины, и оно говорит нам, что нужно больше данных", - заявила Сваминатан.

Она отметила, что вакцина от коронавируса AstraZeneca понижает уровень тяжелых случаев заражения и сокращает число госпитализаций.

"А наша главная задача в рамках борьбы с пандемией заключается в том, чтобы понизить смертность и сократить заболеваемость", - подчеркнула она.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что вакцина компании AstraZeneca демонстрирует существенно меньшую эффективность в борьбе с новым штаммом коронавируса, который был выявлен в Южно-Африканской Республике.

Кроме того, в ВОЗ сообщали, что новые мутации коронавируса не влияют на тяжесть болезни. При этом "британский" коронавирус является более заразным.

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