Войти | Зарегистрироваться
15:18

вторник,
16 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

В ВОЗ рекомендовали переболевшим COVID-19 вакцинироваться

16.02.2021 / 14:54
Всемирная организация здравоохранения рекомендует переболевшим COVID-19 вакцинироваться от коронавируса. Поскольку у некоторых переболевших иммунный ответ на вирус не является сильным.

Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан в Twitter.

"Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированы коронавирусом", - сказала она.

При этом сотрудник ВОЗ отметила, что если человек уже переболел коронавирусом, то вакцина действует как усилитель иммунного ответа.

"Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин. Поэтому даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа", - заявила она.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Украины дали рекомендации относительно вакцинации людей, которые переболели коронавирусом.

Кроме того, Минздрав планирует начать вакцинацию украинцев от коронавируса уже с 15 февраля, однако точная дата зависит от одного фактора.

Добавим, в Кабмине заявили, что подготовка инфраструктуры для вакцинации от COVID-19 началась уже во всех областях Украины.

Источник

коронавирус, вакцинация, ВОЗ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 февраля
15 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.