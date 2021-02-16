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17:20
ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины AstraZeneca. Ее заказала Украина
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14:54
В ВОЗ рекомендовали переболевшим COVID-19 вакцинироваться
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13:52
В США циркулируют схожие с "британским штаммом" семь мутаций COVID-19
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11:48
НАТО планирует увеличить финансирование военной деятельности у границ с РФ
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Маск вызвал Кремль на разговор, там ответили
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Спад ВВП Украины в IV кв.-2020 замедлился до 0,7% - Госстат
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17:18
В Минэнерго не знают сколько газа в хранилищах
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09:43
"Нужен больший прогресс": миссия МВФ завершила работу
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15:23
Глава Минфина о курсе гривни: Есть все основания, чтобы он был стабильным
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Минфин ожидает получить все 700 миллионов от Всемирного банка после принятия "аграрных" законов
- 12:19
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Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения29.12.2020 / 07:03
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Львов засыпало снегом
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Нидерланды накрыло большим снегом
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Пожар в COVID-отделении запорожской больницы: погибла врач и трое пациентов на ИВЛ
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06:00
В Украину экстрадировали из Дании главаря банды наркодельцов
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05:53
В Нидерландах снова митингуют против карантинных ограничений, есть задержанные
- 07:33
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05:56
Взрыв полностью уничтожил отель в Греции - обломки разлетелись на 80 метров
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06:19
Под ОАСК прошла акция в поддержку нового украинского правописания
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08:21
В Одессе произошел пожар в частной гостинице: есть погибший
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09:55
В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек
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06:37
В Одессе автомобиль протаранил McDonald's: есть пострадавшие
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