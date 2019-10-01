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Зеленский: Украина не ведет расследования по приказу других стран

01.10.2019 / 13:51
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет проводить никаких расследований по приказу других стран.

 

Об этом президент сказал, общаясь с журналистами в понедельник, 30 сентября, во время посещения учения МВД возле Киева в селе Старое, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

На вопрос, будет ли Киев начинать расследование относительно Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе Трампа, Зеленский ответил, что Киев не будет действовать исключительно по приказу других стран.

"Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна", - сказал Зеленский.

"Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона", - добавил президент.

Зеленский также сказал, что Украина вряд ли опубликует свою версию стенограммы телефонного звонка 25 июля с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, было бы неправильно делиться украинским конспектом или стенограммой звонка, пишет агентство.

"До президентства я никогда не был дипломатом, но я думаю, что у меня было много таких разговоров в моей жизни и будет еще много", - сказал Зеленский.

"Есть определенные нюансы и вещи, которые, я думаю, было бы неправильно даже публиковать", - сказал он.

Ранее Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Из текста разговора следует, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Источник 

США, расследование, Трамп, Зеленский
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