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Угроза импичмента Трампа: Луценко готов давать показания в Конгрессе США

01.10.2019 / 14:12
Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко уверяет, что готов при необходимости давать показания в деле об импичменте в отношении президента Дональда Трампа в США.

Об этом шла речь в интервью Луценко ВВС 

Прямая речь: "Почему бы нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма. Я хочу защитить свою страну".

Луценко уверяет, что с Трампом никогда не разговаривал, а вот с его юристом Руди Джулиани встречался не раз и это расследование таки обсуждал. По его словам, это было обычное общение, никто никому задач не ставил.

Экс-генпрокурор заявил об отсутствии оснований проводить в Украине расследование относительно оппонента Трампа Джо Байдена и его сына. По словам Луценко, это все - юрисдикция Соединенных Штатов.

Напомним, экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что текст жалобы разведчика США в части, где речь идет о нем, "манипулятивный и не соответствует истине". Луценко заявил, что Хантер Байден не нарушал законы Украины.

Демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента Трампа.

20 сентября персональный адвокат президента США Руди Джулиани во время интервью телеканалу CNN случайно признал, что пытался давить на представителей украинской власти, чтобы те начали расследование относительно семьи Джо Байдена.

9 сентября три комитета Палаты представителей Конгресса США заявили, что начали "широкомасштабное расследование" сообщений о том, что президент Дональд Трамп, его адвокат Руди Джулиани и, возможно, другие оказывали давление на правительство Украины, чтобы склонить его к содействию кампании по переизбранию Трампа.

В конце августа издание "The New York Times" выпустило материал о встрече адвоката президента США Рудольфа Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком. Речь шла, в частности, о расследовании в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

Источник 

импичмент, Байден, Луценко, Трамп
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