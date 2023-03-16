Стефан Дюжаррік: За потреби Генсек ООН буде зустрічатись і говорити з президентом росії

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", на брифінгу в п’ятницю заявив речник офісу генсека ООН Стефан Дюжаррік.

Він підкреслив, що "Міжнародний кримінальний суд є незалежним від Секретаріату (ООН), і ми не коментуємо його рішення".

"Ми будемо, як і раніше, вважати, що генеральний секретар буде говорити з тим, з ким йому потрібно поговорити, щоб вирішити питання, які стоять перед ним", – підкреслив речник Гутерреша.

Дюжаррік ухильно відповів на питання, чи може за нинішніх умов генсек ООН гарантувати президенту рф участь у заходах Організації, якщо вони відбуваються на території держав-підписантів Римського статуту.

"Як я вже сказав, це стосується всіх: генеральний секретар завжди буде говорити з тим, з ким йому потрібно говорити, щоб рухатись уперед... Я можу говорити лише за нього", – зазначив він.