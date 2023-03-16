Войти | Зарегистрироваться
11:26

понедельник,
20 марта
Онлайн
Герус: В Україні з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон
Країна
Герус: В Україні з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Стівен Рапп: росія не вийде з-під санкцій, якщо ордер на арешт путіна не буде виконано

19.03.2023 / 13:30
росія не зможе вийти з-під санкцій, якщо ордер на арешт диктатора володимира путіна не буде виконано.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі The New York Times заявив колишній посол з особливих доручень, який очолював Управління глобального кримінального правосуддя в Держдепартаменті США, Стівен Рапп.

За його словами, рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт зробило путіна ізгоєм.

"Якщо він (путін, - ред.) подорожує, він ризикує бути заарештованим. Це ніколи не зникне", - зазначив Рапп.

Він додав, що путін все ж таки має постати перед судом, оскільки в іншому випадку росія може не розраховувати на зняття накладених на неї обмежень.

"Або путін стане перед судом у Гаазі, або він буде все більше і більше ізольований і помре з цим тягарем над головою", - уточнив ексчиновник Держдепу.

путін, санкції, Рапп
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
20 марта
19 марта
18 марта
17 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.