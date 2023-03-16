Стівен Рапп: росія не вийде з-під санкцій, якщо ордер на арешт путіна не буде виконано

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі The New York Times заявив колишній посол з особливих доручень, який очолював Управління глобального кримінального правосуддя в Держдепартаменті США, Стівен Рапп.

За його словами, рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт зробило путіна ізгоєм.

"Якщо він (путін, - ред.) подорожує, він ризикує бути заарештованим. Це ніколи не зникне", - зазначив Рапп.

Він додав, що путін все ж таки має постати перед судом, оскільки в іншому випадку росія може не розраховувати на зняття накладених на неї обмежень.

"Або путін стане перед судом у Гаазі, або він буде все більше і більше ізольований і помре з цим тягарем над головою", - уточнив ексчиновник Держдепу.