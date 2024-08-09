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Експерт: Одне із завдань операції у Курській області – відволікти російські резерви від тих напрямків, які є тривожними для ЗСУ

12.08.2024 / 18:30
Історія з українською операцією в Курській области інформаційно перебила те, що відбувається на східному фронті, та надалі впливатиме на увесь фронт.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив військовий оглядач Денис Попович.

За його словами, в Курську область російське військове командування перекидає підрозділи передусім із півночі Харківщини та, певною мірою, з інших напрямків.

На Покровському напрямку зараз тривають наступи росіян. Біля Часового Яру також ідуть бої, водночас була інформація про те, що ворог начебто перейшов канал. Проте подальшого розвитку подій не сталося, зауважує Денис Попович.

На його думку, дуже важливо зосередитися на подіях у Курській області, бо очевидно, що це є одним із завдань – відволікти російські резерви від тих напрямків, які є тривожними для Збройних сил України.

За словами Дениса Поповича, у російських військ є завдання перерізати трасу Покровськ – Костянтинівка, так само вони просуваються на Новогродівку через залізницю. Якщо окупантам вдасться перерізати цю трасу, то в українських підрозділів будуть проблеми з логістикою по всій східній дузі.

Наразі ця ситуація не змінюється, попри те, що у росіян відкрився новий фронт в Курській області, наголошує експерт.

Попович, Курська область
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