На Виннитчине УПЦ объединила православных медиков

В Винницкой области Украинская Православная Церковь создала Союз православных медиков для информационной, просветительской и консультационной помощи.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал руководитель медицинского отдела Винницкой епархии Украинской Православной Церкви и один из основателей Союза протоиерей Петр Чаплинский в комментарии для портала «Православная жизнь».

«В настоящее время перед Союзом стоит много задач. Одна из них носит информационно-просветительский характер: путем общения с людьми мы можем достаточно подробно проинформировать их о каком-либо заболевании или первой помощи в случае такого заболевания, рассказываем о так называемых «целителях», которые на самом деле являются шарлатанами и только вредят здоровью человека. Также мы оказываем консультационно-медицинскую помощь. Бывает, обращаются к нам за советом или консультацией из монастырей или приходов. Мы можем подсказать больному, в каком направлении двигаться: какие консультации у каких врачей еще стоит пройти, какие диагностические процедуры могут потребоваться, какие анализы, а дальше вопросы лечения решаются уже самим человеком в медицинских учреждениях», - поделился отец Петр.

В декабре «Союз православных медиков» провел заседание, посвященное борьбе с коронавирусом, на котором не только рассмотрел вопросы амбулаторного лечения больных COVID-19, но также наличие новых методов лечения, возможные ошибки врачей, осложнения и т.д.

Организованный в 2001 году двумя священниками - протоиереем Владимиром Тютенко и протоиереем Петром Чаплинским – Винницкий «Союз православных медиков» имени святителя Луки Крымского стал профессиональным объединением врачей и медицинских сестер различных специальностей, которые в своей деятельности и повседневной жизни следуют Божьим законам.