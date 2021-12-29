Боррель: Кроме вторжения в Украину у Москвы есть другие не менее тревожные сценарии

Как пишут Факты, об этом рассказал в одном из интервью верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, сейчас европейские и американские спецслужбы рассматривают все возможные сценарии дальнейшего развития ситуации вокруг Украины.

– Военное вторжение нельзя полностью исключать. Но есть также многие другие сценарии, и они меня тоже беспокоят, даже если они менее экстремальны, — подчеркнул Боррель.

В качестве примера таких сценариев глава европейской дипломатии назвал: дестабилизацию ситуации в Украине с помощью гибридной тактики; дальнейшую эскалацию ситуации на Донбассе; а также давление на Европу через сокращение поставок газа.

Недавно западные СМИ обнародовали информацию о том, что Россия продолжает наращивать войска вблизи границ Украины перед переговорами с США.

По данным секретаря СНБО Алексея Данилова, в 200 км от госграницы Украины находятся до 122 тыс. российских военных, а в 400 км от границы – еще 143,5 тыс. военнослужащих РФ.

Тем временем Главное управление разведки Минобороны Украины проинформировало, что в декабре Россия продолжала усиление своих оккупационных войск на Донбассе и существенно увеличила поставки боевых бронированных машин.