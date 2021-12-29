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США отправили в Черное море два американских самолета-разведчика

29.12.2021 / 13:20
В среду, 29 декабря, сразу два американских самолета разведчика проводят оценку ситуации в Черном море. США отправили в разведывательный полет Boeing RC-135V Rivet Joint и CL-600 Artemis.

Около 8 часов утра в черноморское небо вошел стратегический разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint. Он взлетел с авиабазы Ханья острова Крит, пишет ASPI news со ссылкой на "Думская".

"Боинг" осуществляет разведку на высоте 10,5 км и скорости 780 км/час вдоль побережья временно оккупированного Крыма по линии мыс Тарханкут – Севастополь – Ялта – Керченский пролив – Туапсе и обратно.  После выполнения нескольких проходов, в полдень разведчик ушел на базу. В то же время из румынской Констанцы вылетел американский разведчик CL-600 Artemis. Его полет также проходит вдоль побережья Крыма до грузинского Батуми. Полет самолета еще продолжается.

ASPI news информировало, что премьер Денис Шмыгаль заявил, что РФ регулярно демонстрирует свой военный потенциал и, безусловно, стремится сорвать евроатлантические стремления Украины. И обеспечение постоянного присутствия военных кораблей НАТО в Черном море было бы сильным сигналом в поддержку Украины в ответ на агрессивные действия России. А вот министр обороны России Сергей Шойгу недоволен присутствием американских кораблей у украинского побережья. Он называет это "провокацией".

США, самолеты, Черное море
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