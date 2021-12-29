"Председателю" Крыма и Няше-прокурору грозит до 15 лет тюрьмы

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Собеседники РБК-Украина в силовых структурах сообщили имена обвиняемых. Среди них:

Владимир Константинов - экс-глава Верховного совета Крыма,

Виктор Мельниченко - начальник штаба Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ,

Наталья Поклонская - бывший старший прокурор,

Сергей Абисов - бывший начальник отдела уголовного розыска Симферопольского городского управления ГУ МВД Украины,

Сергей Аксенов - бывший депутат Верховного совета Крыма, сейчас подконтрольный РФ "председатель" Крыма,

Юрий Дойников - экс-глава Севастопольского городского совета,

Петр Зима - экс-начальник УСБ Украины в г. Севастополь.

Так называемые "глава республики Крым", "глава государственного совета республики Крым", бывший так называемый "прокурор республики Крым" и еще пять чиновников временно оккупированного полуострова подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, в частности:

ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 111 (государственная измена);

ст. 255 (создание преступной организации).

Досудебным расследованием установлено, что в феврале-марте 2014 года представители российской оккупационной администрации принимали активное участие в действиях, направленных на насильственное свержение конституционного строя и изменения границ территории Украины.

Эти лица способствовали представителям страны-агрессора в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. В частности они принимали участие в создании оккупационных органов, непосредственно возглавляли их и руководили ими.

Обвинительный акт в отношении 8 человек направлен в суд. Наказание, предусмотренное за совершение инкриминируемых особо тяжких преступлений предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.