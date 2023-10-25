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Камишін: Що стосується можливостей вітчизняного ОПК, то ми значно зростаємо

26.10.2023 / 16:25
Україна активно розвиває свої оборонні можливості і протягом останнього року значно збільшила виробництво снарядів та дронів. Проте Київ, як і раніше, має велику залежність від союзників і покладається на їхню допомогу.

Як пише delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Значне зростання виробництва в Україні снарядів та дронів, має важливе стратегічне значення. Снаряди є важливою частиною українського оборонного потенціалу, особливо в контексті конфлікту на сході країни і збільшення їхнього виробництва може забезпечити більшу самодостатність в оборонних потребах і зменшити залежність від зовнішніх постачань.

"Що стосується можливостей вітчизняного ОПК, то ми значно зростаємо. А якщо говорити, наприклад, про снаряди, то нині ми виробляємо їх у рази більше, ніж за весь минулий рік. Але це в будь-якому разі досить далеко від того, скільки нам потрібно", - сказав він на брифінгу на теренах Промислового форуму НАТО, який відбувається у Стокгольмі в середу.

За його словами, попри значне нарощення виробництва, Україна все одно багато в чому залежатиме від партнерів та покладатиметься на західні поставки, оскільки рівень споживання снарядів досить високий.

Міністр також додав, що до кінця поточного року Україна зможе виробляти десятків тисяч дронів за місяць.

"Що стосується дронів, то ми вже виробляємо їх тисячами. До кінця року це будуть десятки тисяч за місяць", - сказав він.

Камишін додав, що виробництво дронів в Україні розвивається швидше, ніж виробництво боєприпасів і зброї.

Камишін
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