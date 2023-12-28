Войти | Зарегистрироваться
09:51

пятница,
29 декабря
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

Камишін: В Україні почав активно будуватися завод безпілотників Bayraktar

28.12.2023 / 11:14
Завод турецької компанії Baykar почав активно будуватися в Україні. Його мають здати протягом півтора року.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Це одна з історій, коли з якихось незрозумілих причин цей завод не будувався", - йдеться в заяві.

За словами міністра, зараз він будується і дуже активно.

"Заявлений термін на осінь був півтора року. Коли ми говоримо про прибуток, я впевнений, що він має бути, він буде", - додав Камишін.

Завод Bayraktar

У липні 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про підготовку угоди з Туреччиною, яка дозволить розпочати будівництво заводу безпілотників Bayraktar на території нашої країни.

Компанія Baykar вже отримала від Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.

Гендиректор Baykar Халюк Байрактар сказав, що завод в Україні відкриють уже 2025 року. Обсяг запланованих інвестицій становить 95,5 млн доларів.

Камишін, Baykar, Bayraktar
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
29 декабря
28 декабря
27 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.