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Камишін: Україна має ресурс у розмірі $6 млрд на закупівлю озброєнь

15.04.2024 / 15:23
У поточному році Україна має ресурс у розмірі $6 млрд на закупівлю озброєнь, зокрема у вітчизняних виробників.

Про це сказав міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, повідомляє Інтерфакс-Україна у неділю, 14 квітня.

"Весь бюджет оборони на 2024 рік – близько $40 млрд – із цієї суми $30 млрд – це зарплати і виплати військовослужбовцям. З решти $10 млрд без урахування витрат на ПММ і форму, на купівлю озброєнь залишається $6 млрд. Це та сума, яку ми сьогодні маємо в контрактах для наших виробників, насамперед українських, і це дуже мало, оскільки наші виробничі можливості втричі більші", – зазначив міністр.

Камишін розповів, що Україна веде переговори з іноземними партнерами щодо купівлі за їхні кошти виробів української військової промисловості, з подальшим переданням цієї техніки і озброєнь ЗСУ.

Він стверджує, що за низкою позицій Україна готова закривати потреби за рахунок власного виробництва. У 2024 році – це бронетехніка, всі види безпілотників і  артилерія.

Камишін
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